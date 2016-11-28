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На Тернопольщине усилили контроль за автодорогой, чтобы со Львовщины не везли мусор

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 18:47 Новость: тема тэги гео
мусор львова

На львовской трассе усилен пост для контроля за автодорогой для того, чтобы избежать незаконно ввезенного мусора. Соответствующее распоряжение подписал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, сообщили в секторе коммуникации ГУНП Тернопольской области.

А по словам начальника Зборовского отделения полиции Николая Петрика, оснований возбуждать уголовное производство относительно незаконного вывоза мусора у правоохранителей пока нет.

Следует напомнить, информация о том, что грузовой автомобиль на львовских номерах привез и выбросил на территории Тернопольщины мусор, поступиа в Зборовское отделение полиции 22 ноября. На место происшествия выезжала экологическая инспекция Тернопольской области и следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Они установили, что поблизости от Малашевской свалки, точнее, в полутора километрах к ней, лежит примерно 113 метров кубических мусора.

Во время проверки бытовых отходов обнаружили чеки с АЗС и магазинов и другие документы, выданные на Львовщине.

Эксперты установили масштабы и убытки, нанесенные неизвестными. Согласно выводам экологической инспекции, мусор занимает примерно 0,013 гектаров земельной площади, а сумма убытков составила 554 гривны.

По словам Николая Петрика, уголовное производство не возбуждали, поскольку мусор не нес никакой угрозы людям и окружающей среде. Событие внесено в журнал единого учета о совершении преступления и правонарушения. В действиях неизвестных лиц следователи видят лишь признаки административного правонарушения.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, прорабатывают видео с камер наблюдений, чтобы установить автомобиль.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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