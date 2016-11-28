На Тернопольщине усилили контроль за автодорогой, чтобы со Львовщины не везли мусор

На львовской трассе усилен пост для контроля за автодорогой для того, чтобы избежать незаконно ввезенного мусора. Соответствующее распоряжение подписал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, сообщили в секторе коммуникации ГУНП Тернопольской области.

А по словам начальника Зборовского отделения полиции Николая Петрика, оснований возбуждать уголовное производство относительно незаконного вывоза мусора у правоохранителей пока нет.

Следует напомнить, информация о том, что грузовой автомобиль на львовских номерах привез и выбросил на территории Тернопольщины мусор, поступиа в Зборовское отделение полиции 22 ноября. На место происшествия выезжала экологическая инспекция Тернопольской области и следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Они установили, что поблизости от Малашевской свалки, точнее, в полутора километрах к ней, лежит примерно 113 метров кубических мусора.

Во время проверки бытовых отходов обнаружили чеки с АЗС и магазинов и другие документы, выданные на Львовщине.

Эксперты установили масштабы и убытки, нанесенные неизвестными. Согласно выводам экологической инспекции, мусор занимает примерно 0,013 гектаров земельной площади, а сумма убытков составила 554 гривны.

По словам Николая Петрика, уголовное производство не возбуждали, поскольку мусор не нес никакой угрозы людям и окружающей среде. Событие внесено в журнал единого учета о совершении преступления и правонарушения. В действиях неизвестных лиц следователи видят лишь признаки административного правонарушения.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, прорабатывают видео с камер наблюдений, чтобы установить автомобиль.