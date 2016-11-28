Следком России возбудил еще пять уголовных дел в отношении командиров ВСУ за военные преступления, совершенные на Донбассе

Информация об этом размещена на официальном сайте Следственного Комитета Российской Федерации (СЕ РФ). Украинские военные обвиняются в разрушении инфраструктуры ДНР и убийстве жителей Донбасса.

О подробностях сообщила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, фигурантами открытых дел являются командир 53-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Грузевич, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады подполковник Михаил Драпатый, командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады полковник Сергей Шаптала, командир 40-й отдельной артиллерийской бригады полковник Сергей Панченко, командир 56-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Перец. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, которая предусматривает наказание за «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

«…Выполняя заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц министерства обороны Украины, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения и объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики», — так комментирует ситуацию Светлана Петренко.

Обстрелы со стороны ВСУ происходили во время так называемого «перемирия» — в сентябре—ноябре 2016 года. По данным российского СК, названные выше пять украинских офицеров виноваты не только в обстрелах, но и в гибели мирных граждан. В частности, по данным следствия, в результате артналетов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ДНР, а еще 20 получили ранения разной степени тяжести. Также российская сторона заявила, что за два месяца систематических артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ на Донбассе разрушены и повреждены более 100 жилых домов.

Представитель пресс-службы СК РФ рассказала также о еще одном украинском военном, которому заочно предъявлено обвинение. Речь идет о командире 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подполковнике Владимире Горбатюке. По данным Следкома России, Горбатюк «организовал и руководил проведением прицельного артиллерийского обстрела территории Петровского района Донецка, в результате которого местная жительница получила осколочное ранение».

Напомним: в начале ноября текущего года К РФ заявил о возбуждении уголовных дел в отношении четырех командиров ВСУ. Их обвиняют в применении запрещенных методов ведения войны на Донбассе.