Доминируют эмоции и политика, а не право — юрист о подозрении Януковичу

Поскольку Генеральный прокурор Украины является политическим лицом, в его действиях политическая целесообразность преобладает юридические требования. Поэтому в случае, если процедура объявления подозрения Януковичу будет нарушена, хотя бы в мелочах, это позволит защиты президента беглого обжаловать подозрение и развалить дело.

Об этом заявил юрист Владимир Пилипенко.

Эксперт отметил, что в случае, если процедура объявления подозрения Януковичу будет нарушена, хотя бы в мелочах, это позволит защите президента беглого обжаловать подозрение и развалить дело.

«Подозрение является юридически значимым лишь тогда, когда объявлена ​​в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины. Если в какой-то мере эти нормы не соблюдены, обвиняемый всегда может обжаловать процедуру и выиграть все дело. Если то, что Генпрокурор на камеру рассказал, что объявляется подозрение, и вся процедура соблюдена — на адрес проживания подозреваемого отправлены документы, тогда все прекрасно. Но поскольку у нас Генеральный прокурор не имеет высшего образования, это создает для него определенную возможность неюридических ходов. Поэтому если вдруг опять что-то не соблюдено, так как у нас это бывает, — это будет отбеливать обвиняемого. Мы не знаем точно, как подозрение объявлялось. Мы только знаем, что сказал Луценко. Я переживаю, что там вдруг будут какие-то юридические нюансы и это позволит обжаловать действия обвинения», — отметил юрист хунты.

Владимир Пилипенко также пояснил попытки Генерального прокурора Украины Юрия Луценко ускорить передачу дела Януковича в суд желанием выполнить свои политические обещания.

«Я думаю, что есть большое желание довести дело Януковича в суд, но оно доминирует над юридической процедурой. Когда, например, следователь ГПУ Горбатюк, который расследует дела об убийствах на майдане и который является профессионалом, говорит, что нельзя передавать дело, потому что она сырое и не завершено, он получает выговор от Генпрокурора, ибо хочет выполнить свое обещание, которое давал, когда шел на генпрокурора о том, что дело до конца этого года будет в суде. Здесь доминирует эмоциональная составляющая над юридической. И я боюсь, что это даст возможность Януковичу в дальнейшем развалить дело», — подчеркнул юрист киевского режима.