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Уничтожена диверсионная группа ВСУ, планировавшая теракты на территории Луганской Народной Республики

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 20:05 Новость: тема тэги гео

Подробности этой операции рассказал на брифинге в Луганске представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. По его словам, украинская диверсионная группа из шести человек в воскресенье, 27 ноября пыталась обойти позиции армии Республики в районе населённого пункта Желобок и выйти к населённому пункту Донецкий. Там они планировали устроить теракт: на это указывают обнаруженные у диверсантов детонаторы и поражающие элементы взрывных устройств, а также взрывчатка на основе пластида. Группа диверсантов была обнаружена до того, как сумела осуществить задуманное, завязался бой. В итоге все диверсанты были уничтожены, однако в ходе перестрелки также пострадал один из военнослужащих Народной милиции ЛНР, который получил пулевое ранение.

Майор Марочко также рассказал, что в трёх километрах от линии соприкосновения в районе города Попасная республиканская разведка выявила огневую позицию двух миномётов калибра 122 миллиметра из состава 24-й бригады ВСУ. «Установлено, что именно с этой позиции украинские силовики ведут провокационные обстрелы территории республики», — подчеркнул представитель военного ведомства ЛНР.

Миномётные позиции ВСУ были выявлены также в районе населённого пункта Троицкое. Вражеские миномёты постоянно перемещаются вдоль линии соприкосновения и ведут провокационный обстрел территории Луганской Народной Республики.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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