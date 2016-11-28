Уничтожена диверсионная группа ВСУ, планировавшая теракты на территории Луганской Народной Республики

Подробности этой операции рассказал на брифинге в Луганске представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. По его словам, украинская диверсионная группа из шести человек в воскресенье, 27 ноября пыталась обойти позиции армии Республики в районе населённого пункта Желобок и выйти к населённому пункту Донецкий. Там они планировали устроить теракт: на это указывают обнаруженные у диверсантов детонаторы и поражающие элементы взрывных устройств, а также взрывчатка на основе пластида. Группа диверсантов была обнаружена до того, как сумела осуществить задуманное, завязался бой. В итоге все диверсанты были уничтожены, однако в ходе перестрелки также пострадал один из военнослужащих Народной милиции ЛНР, который получил пулевое ранение.

Майор Марочко также рассказал, что в трёх километрах от линии соприкосновения в районе города Попасная республиканская разведка выявила огневую позицию двух миномётов калибра 122 миллиметра из состава 24-й бригады ВСУ. «Установлено, что именно с этой позиции украинские силовики ведут провокационные обстрелы территории республики», — подчеркнул представитель военного ведомства ЛНР.

Миномётные позиции ВСУ были выявлены также в районе населённого пункта Троицкое. Вражеские миномёты постоянно перемещаются вдоль линии соприкосновения и ведут провокационный обстрел территории Луганской Народной Республики.