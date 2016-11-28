На манеже будут все те же: досрочные выборы в парламент Украины ничего не изменят

Социологическая группа «Рейтинг» провела в ноябре этого года опрос, попросив респондентов ответить на вопрос, за кого бы они голосовали, если бы на Украине состоялись досрочные выборы.

Лидером электоральных симпатий среди политических партий выступила партия «Батькивщина» с Юлией Тимошенко во главе. За эту политическую силу готовы отдать свои голоса 17,4% респондентов, которые намерены принять участие в голосовании. 12,6% поддержали бы «Блок Петра Порошенко», несмотря на то, что именно при президенте Порошенко большинство украинцев опустилось в нищету. 11,1% готовы отдать голоса за «Оппозиционный блок», 8,4% — за «Радикальную партию Ляшко», 7,4% — за «Самопомощь», 6,2% за партию «За жизнь» Рабиновича-Мураева, 6,1% за фашистскую ВО «Свобода» Тягнибока, и так далее. Около 3% избирателей поддержали бы «Движение Яроша» и партию «УКРОП».

Социологи отмечают отсутствие динамики в рейтингах ведущей пятерки политических сил страны майдана. Результаты опроса говорят о том, что украинское общество поражено пассивностью и национализмом. Похоже, символ Украины — не тризуб, а грабли, по которым годами ходят жители «незалежной», однако ничему при этом не учатся.