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Главная Оккупанты ВСУ обстреливают столицу ДНР опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 21:40 Новость: тема тэги гео Незаконная киевская власть продолжает террор мирного населения Донбасса, ежедневно обстреливая мирные города Донецкой Народной Республики. Сегодня вечером агрессоры продолжают свою циничную традицию и целенаправленно обстреливают Донецк на юго-западном направлении. Как сообщают очевидцы, украинско-фашистские захватчики Донбасса обстреливают Петровский район города Донецка. Военные преступники из Вооруженных сил бывшей Украины активно используют гаубицы крупного калибра и самоходные артиллерийские установки, которые запрещены Минскими соглашениями. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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