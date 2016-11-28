К аэродрому Краматорска подогнали технику

По приказу украинского военного командования, аэродром города Краматорск (90 километров к северу от Донецка) готовят к зимнему периоду.

На аэродроме Краматорска — в здании аэровокзала, в бывших административных и технических помещениях, сейчас, как известно, располагаются военная комендатура № 85, несколько подразделений ВСУ, а на летном поле — четыре вертолета военно-воздушных сил бывшей Украины.

Неподалеку от летного поля находится также площадка для размещения автомобильного транспорта. Туда 27 и 28 ноября был подогнан целый караван снегоуборочной техники: грузовые автомобили с бульдозерными отвалами, грейдеры, и просто грузовики, предназначенные для вывоза снега.

Стало также известно, что в случае непогоды снегоуборочной техникой на аэродроме, превращенном в место дислокации сил «АТО», будет управлять гражданский персонал, отобранный на автотранспортных и промышленных предприятиях Краматорска.

Воинское подразделение, обслуживающее аэродром, в результате частичной демобилизации украинских военнослужащих изрядно поредело. А набор новых людей в украинское воинство, да еще таких, которые желали бы отправиться в зону боевых действий, идет туго.

Но как бы там ни было для краматорского аэродрома зимняя кампания, третья по счету за время проведения «Антитеррористической операции», уже началась.