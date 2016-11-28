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Главная На станции «Ясиноватая» обстреляны сортировочные пути опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео В ночь на 28 ноября, артиллерия ВСУ обстреляла промышленную зону, расположенную между городами Ясиноватая и Макеевка. Обстрел начался в 2 часа ночи и продолжался до 2 часов 30 минут. Огонь велся из орудий калибра 122 миллиметра. Не менее шести тяжелых снарядов разорвались вблизи железнодорожной станции «Ясиноватая», там, где находится сортировочная «горка». Разрывы снарядов в нескольких местах повредили сортировочные пути. С наряды разрывались также к югу от Ясиноватой, там, где уже начинается территория Макеевки. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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