На станции «Ясиноватая» обстреляны сортировочные пути
опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 21:48 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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На станции «Ясиноватая» обстреляны сортировочные пути
опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 21:48 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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