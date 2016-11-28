Главная

На станции «Ясиноватая» обстреляны сортировочные пути

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео
Разбитая железная дорога под Ясиноватой

В ночь на 28 ноября, артиллерия ВСУ обстреляла промышленную зону, расположенную между городами Ясиноватая и Макеевка.

Обстрел начался в 2 часа ночи и продолжался до 2 часов 30 минут. Огонь велся из орудий калибра 122 миллиметра.

Не менее шести тяжелых снарядов разорвались вблизи железнодорожной станции «Ясиноватая», там, где находится сортировочная «горка».

Разрывы снарядов в нескольких местах повредили сортировочные пути.

С наряды разрывались также к югу от Ясиноватой, там, где уже начинается территория Макеевки.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!