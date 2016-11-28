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Главная Глава ЛНР прокомментировал планы Киева по отключению воды в Республике опубликовано Nvb2003 в Пнд, 28/11/2016 - 21:51

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Луганская Народная Республика надеется, что вопрос водоснабжения будет обсуждаться на переговорах Контактной группы в Минске, и украинская сторона вряд ли прекратит поставку воды жителям ЛНР с 1 декабря. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Ранее сегодня представитель Республики в экономической подгруппе Контактной группы, и.о. министра экономического развития Елена Костенко сообщила, что украинская сторона через Контактную группу проинформировала ЛНР о намерении прекратить подачу воды в Республику с 1 декабря.

"Большого такого ничего не случится. Хотя, я думаю, что этот вопрос будет поднят на Минских переговорах, и вряд ли они это (отключать водоснабжение) будут делать", - сказал Плотницкий.

"У нас, слава Богу, население достаточно грамотное и все понимают и знают, какие принципы заложены в обеспечении людей, - отметил глава ЛНР. - Хотелось бы спросить "товарища" Туку, потому что, я так понимаю, это он делал заявление. А помнит ли он бюджет 2014 года, куда были заложены деньги на пенсии, на зарплаты, а куда эти деньги ушли? На уничтожение тех же пенсионеров, на обстрелы наших городов. Если ему не хватает денег, пусть возьмет из того бюджета. Потому что для нас Украина вже вмерла".

"А то, что он нас пугает, я вам скажу так, это, может, очередные какие-то незначительные трудности для нас будут, но на развитие Республики это никоим образом не скажется. Мы не первый раз сталкиваемся с такими вещами, которые Украина пытается против нас сделать именно с водой", - констатировал глава Республики.

"Они это рассматривают очень широкоформатно, хотя абсолютно не верно. Мы давно к этому готовы, мы постепенно, я всегда об этом говорил, никогда не скрывал, что мы принимаем определенные меры для того, чтобы такие вот позывы некоторых граждан не сказывались на нашей территории, на наших гражданах", - напомнил Плотницкий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее