На катерах закипели аккумуляторы

В гавани Бердянска, превращенной командованием ВСУ в порт базирования боевых плавательных средств, еще с лета 2016 года находятся два военных катера: «Бердянск» и «Аккерман».

Оба катера старые, они «служили» еще на Черноморском флоте Советского Союза. Потом долго стояли на приколе, но когда киевская власть развязала войну против Донбасса, катера было решено модернизировать и отправить на Азовское море.

Модернизацию «Бердянск» и «Аккерман» прошли в Киеве, на заводе «Ленинская кузница». Катера были обшиты новыми бронированными листами и оснащены дополнительным вооружением. Ремонт и переоснащение прошли также двигатели и электрическая часть. Затем, по железной дороге катера доставили в порт Бердянска.

Вскоре после доставки катеров, начались их ходовые испытания на морской воде.

Очередной испытательный выход в море был назначен на 8 часов утра 28 ноября. Два катера одновременно отчалили от пирса и устремились к «большой воде». В задачу испытаний входила проверка того, пригодна ли ходовая часть катеров для курсирования на повышенных скоростях.

Катера разогнались, но потом резко остановились. Как оказалось, и на «Бердянске», и на «Аккермане» закипел залитый в аккумуляторы кислотный раствор. Такое случается, если аккумуляторы не выдерживают возникшую тепловую нагрузку.

В ходе модернизации на «Бердянске» и на «Аккермане» были установлены аккумуляторы производства германской фирмы «Ватра АГ», чей главный офис находится в Ганновере. Но хваленное немецкое качество почему-то дало сбой.

Теперь командование военно-морских сил бывшей Украины думает послать в Ганновер рекламацию на аккумуляторы, не оправдавшие возлагавшиеся на них надежды.

Впрочем, возможно, что немецкая фирма, зная с какими «клиентами» имеет дело, заведомо подсунула им бракованный товар.