Стало известно почему на суде Янукович «не вспомнил» визит к нему майданщиков Яценюка, Кличко и Тягнибока

Экс-глава Интерпола на Украине Кирилл Куликов в своем блоге пролил свет на один интригующий факт, касающийся видеодопроса Виктора Януковича в ростовском суде. На допросе бывший президент Украины заявил, что не помнит визита Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока к нему в резиденцию в самый разгар шабаша на майдане. Куликов пишет о том, что ему известны мотивы молчания Януковича. Оказывается, трое визитеров взяли деньги у экс-президента, пообещав свернуть майдан. Однако затем они его «кинули». А деньги, надо полагать, были не малые.

Посредниками при передаче денег могли выступать вице-премьеры Сергей Арбузов или Андрей Клюев, считает экс-глава Интерпола.

После того, как Янукович понял, что троица с Майдана его «кинула», он вышел на связь с главарем «правосеков» Дмитрием Ярошем, утверждает Куликов. Но деньги ушли. Фактически это была взятка в очень большом размере. «И, если ты думаешь, что за них мазу протянешь, и тебя отмажут — то тебя опять кинули! Лишь имена, суммы и места инкассирования скостят срок и, может, чуть подчистят совесть! И, главное, я на миллион процентов уверен, что команду стрелять ты не давал и готов это доказывать с пеной у рта и убежденностью в мозгах, хоть в Печерске (имеется в виду Печерский суд Киева), хоть в Гааге! У тебя масть не та… Но ты точно знаешь, как „ваши“ с „нашими“ это замутили, чтобы тебя подставить! Кто! Имя, сестра», — пишет Куликов, обращаясь к Януковичу.