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Евроинтеграция, говорите? ЕС намерен закрыть границы с Украиной

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 22:17 Новость: тема тэги гео
Евродуля

Пока украинские «гетьманы» вещают о безвизовом режиме и гадают, когда его получит Киев, Европа ищет пути, как оградить себя от украинских радикалов.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что Евросоюз намерен закрыть свои границы, опасаясь разгула радикализма на Украине.

«Парубий (председатель Верховной рады Украины -ред.) заверяет, и…надеется, что решение будет принято в этом году. Слушая его, задаешься вопросом: он не слышал заявление председателя Европарламента Мартина Шульца о том, что Франция, Германия, Бельгия, Венгрия, Италия заблокировали „безвиз“ для Украины, или сознательно вводит украинцев в заблуждение? Парубий не может не знать, что Европа намерена закрыть свои границы, опасаясь разгула радикализма, терроризма и экстремизма на Украине», — говорит Медведчук.

Напомним: пропаганда радикализма и национализма на Украине ведется даже по государственным каналам телевидения, и власть этому не препятствует. Неофашизм постепенно превращается в государственную политику страны «победившего майдана».

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко несколько раз обещал украинцам безвизовый режим и даже называл даты, когда это случиться. В ответ на предоставление безвиза Украина, как мы уже сообщали, даже готова согласиться размещать у себя беженцев с Ближнего Востока. Но вряд ли это поможет…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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