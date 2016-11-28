На сегодняшнем скайп-допросе президент Украины Виктор Янукович признал, что знаком с «обвинениями», которые ему инкриминируют. Поэтому он больше не сможет называть заочный суд политической расправой.

Такое мнение выразил государственный преступник, участник вооруженного переворота на Украине, депутат ВРУ и откровенный нацист Игорь Луценко.

«В контексте Европейского суда по правам человека сегодняшний допрос Януковича — победа украинской стороны. Ведь президент беглый признал: знает, что ему предъявили подозрение. Он уже не сможет расценивать заочный суд, как политическое преследование и использовать этот аспект в судебных учреждениях», — считает бандит с майдана.

«Безусловно, он может сказать, что на момент заявления Луценко отсутствовал в зале суда. Однако во время заседания ему задали вопрос: „Знаете ли вы о объявленном подозрении?“, на что он ответил „впервые слышу“. Кроме того, также зафиксировано, что его обвиняют в других уголовных делах — организации расстрелов и массовых государственных хищениях. Ведь государственную измену Интерпол не рассматривает», — лживый нацист Луценко.