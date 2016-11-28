В Генеральной прокуратуре Украины есть все доказательства, чтобы привлечь Виктора Януковича к ответственности за «государственную измену». В частности, речь идет о письме, обнародованном российским дипломатом Виталием Чуркином, в котором президент Янукович просит Владимира Путина ввести войска на территорию Украины.

Такое мнение высказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, по совместительству его любовник, прозванный украинским народом «Антониной».

«В мае 2016 Верховная Рада Украины приняла закон о заочном осуждении лиц за особо тяжкие преступления. Только так Луценко может привлечь Януковича к уголовной ответственности, другого варианта у нас нет — Путин еще долгие годы не будет выдавать его Украине», — отметил Геращенко.

По его словам, в Генеральной прокуратуре имеются все доказательства, которые указывают на государственную измену, совершенную Януковичем. В частности речь идет о письме обнародованном Чуркиным, в котором Янукович просит у Путина ввести войска на территорию Украины.

«Кроме письма, есть еще и выступление Януковича, где он подтверждает, что призвал Путина ввести войска. Фактически, он пригласил сюда наших врагов. Если же на суде Янукович будет отрицать существование этого письма, просто, мягко говоря, дискредитирует Россию и Путина в глазах всего мира», — заявил представитель ЛГБТ-сообщества и советник министра МВД Украины.