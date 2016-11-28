Жители Марьинки и Красногоровки: «Мы никуда не уйдем, иначе наши дома разграбят ВСУ»

Жители двух небольших донбасских городков, оккупированных сейчас ВСУ — Марьинки и Красногоровки — в штыки приняли заявление вице-премьера Украины Геннадия Зубко. Этот чиновник из правительства майданщиков заявил, что жители будут выселены из своих домов и вывезены из населенных пунктов. Мол, украинской армии нужна территория для ведения военных действий, а гражданские лица в этом случае — помеха.

В Марьинке и Красногоровке началась паника, люди решили стоять до последнего, но не покидать свои дома. Они уверены, что потом им просто некуда будет вернуться. Вот лишь несколько высказываний, опубликованных в украинском СМИ.

«Если бы взять все, что есть, дом и поставить на то место, тогда да. Все бросить и куда приехать? Ведь в пустые дома солдаты заселяются и даже, конечно, не хочется говорить, но и все забирают…

«Мы с самого начала войны так живем, и никуда не выехали. Потому что некуда выезжать людям. Куда? И какой смысл выезжать? У тех, кто выехал, или разбили дома, или разграбили. Есть смысл выезжать? Нет!»…

«Каждый день хожу, проверяю свою квартиру, захожу на 8-й этаж. Такие у нас дела. Пусть нам дают квартиры, мы уедем. Чтобы я вывезла свою мебель, чтобы я могла с чем-то жить. Но в пустое поле мы не поедем», — говорит жительница Красногоровки Лидия Шурыгина, которая в отличие от остальных отважилась себя назвать.

В Марьинке и Красногоровке уже третью зиму нет газа и отопления. Одни спасаются электрическими обогревателями, другие ставят буржуйки прямо на кухне. У пенсионеров нет денег ни на буржуйки, ни на дрова. Местная власть ничего не предпринимает, чтобы вернуть сюда газ и электричество. Люди уверены: это делается, чтобы прогнать их с насиженных мест. С этой же целью здесь устраиваются «зачистки» населения с применением полиции и военных, СБУ.

Так называемый руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подтвердил, что людей переселять некуда, разве что — в чистое поле… «К сожалению, людей некуда переселять. Мой друг Геннадий Зубко не советовался по этому поводу», — сказал Жебривский.