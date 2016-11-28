Украину не пригласили на встречу министров иностранных дел, которую проводит Евросоюз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини созвала глав внешнеполитических ведомств 16 стран на встречу в Варшаву. Встреча состоится во вторник, 29 ноября и обсуждаться на ней будут задачи, стоящие перед Евросоюзом. В частности, речь пойдет о нелегальной миграции, организованной преступности, радикализации общества, терроризме и гибридных угрозах.

В Варшаву приглашены министры иностранных дел стран Вышеградской группы (Чехии, Венгрии и Словакии), шести стран, которые стремятся вступить в Евросоюз (Черногории, Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины и Косово), а также шести европейских соседей региона (Болгарии, Хорватии, Греции, Румынии, Словении и Италии). Всего в переговорах примут участие около 100 политиков из названных выше государств.

Украину на эту встречу не пригласили, хотя одна входит в число стран, стремящихся попасть в Евросоюз.