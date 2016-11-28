Суд не разрешил Виктору Януковичу приобщить к делу три тома доказательств, — адвокат бандитов с майдана

Во время видеодопроса президент Украины пытался приобщить к делу три тома собранных доказательств, однако киевский суд отказал ему в этом. Об этом заявила Виктория Дейнека, адвокат семей преступников с майдана, которые погибли от рук подельников по государственному перевороту.

Украинский юрист рассказала, что президент Украины Виктор Янукович заявил, что собрал три тома доказательств, касающихся событий 19—21 февраля 2014 года в центре Киева.

«Виктор Янукович пытался приобщить к делу доказательства. Однако суд отказал ему в этом на том основании, что свидетель не вправе привлекать доказательства. Есть стороны производства, и только они имеют право это делать. Янукович демонстрировал и цитировал свои доказательства, но суд их не принял. Речь шла о трех томах доказательств. И еще четвертый — на выходе. Однако вопрос о них был снят, поскольку они не являются материалами этого производства. Если сторона защиты будет предлагать их включить — суд будет решать, привлекать ли их. Как минимум, обвинение должно получить доступ к этим материалам, чтобы с ними ознакомиться. Сейчас мы не знаем, что там», — подчеркнула юрист.

Адвокат семей бандитов майдана также лживо отметила, что показания Виктора Януковича не принесут пользы сотрудникам «Беркута», которых обвиняют в убийствах активистов «пользы от этого допроса для обвиняемых нет. Потому что Янукович абстрагировался от того, какие приказы он давал или не давал. Это было бы смягчающим обстоятельством для них, если бы Янукович подтвердил, что он отдавал приказы подавлять силой митингующих. Тогда они выполняли приказы. А Янукович сказал, что никаких приказов он не давал. Поэтому все замыкается на «Беркуте».