Допрос Януковича сыграл на пользу сотрудникам «Беркута», — экс-генпрокурор Пискун

Допрос Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу экс-беркутовцев сыграл в пользу защиты силовиков и в пользу самого Януковича. Зато прокуроры, которые допрашивали экс-президента, оказались не готовы к этому процессу.

Такое мнение выразил бывший член Партии регионов, экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

В частности, он отметил: «сегодня очень мало говорилось о преступлениях на майдане. Об этом очень мало говорилось, хотя допрос был посвящен именно этому. Больше было о политических нюансах роли Януковича в общей жизни страны во время беспорядков на майдане. Хотя это касается производства по другому делу. Учитывая то, что произошло — это на пользу адвокатам беркутовцев и в пользу самого Януковича и его защиты. Они добились, чтобы народ Украины услышал, что там не все так просто было на майдане. Что у Януковича есть, якобы, свое расследование этих событий. И если его не проверить, то беркутовцев можно оправдать».

Также экс-прокурор высказал предположение, что прокуроры, которые представляли обвинения, не подготовились должным образом к допросу Януковича: «Раньше прокуроры не имели возможности задать вопрос Януковичу. У них такая возможность появилась. Но даже в этом вопросе прокуроры не до конца были подготовлены. Потому спросить 10 или 15 раз, помните ли вы 20 февраля 2014 телефонный номер, или вы по нему звонили? Ну, знаете… Вы спросите что человек ел вчера, и он не скажет.

И у меня такое впечатление, что они не успели подготовиться к допросу. Они не были готовы к допросу именно Януковича. Это же не просто пришел вор, который украл мешок с сахаром. Пришел человек, который имеет адвокатов, которые умеет защищаться. Подготовленный человек, и мы это видели. Надо было и нам подготовиться к этому».