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Активизация терроризма на Филиппинах

опубликовано Артем Смолов в Втр, 29/11/2016 - 00:17 Статья: тема тэги гео
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СМИ сообщили о захвате террористами части одного из островов на юге Филиппин. Местная полиция не смогла оказать в Южном Ланао серьезного сопротивления боевикам, после чего спецоперацию по освобождению начали армейские части. После применения авиации и войск специального назначения, группу террористов удалось локализовать в центре населенного пункта. По неподтвержденным данным «повстанцы» используют символику запрещенного в России ИГИЛ. В ходе боевых столкновений было уничтожено не менее 11 боевиков, 4 военнослужащих филиппинской армии ранено.

Связана ли локальная активность террористов с осложнением политических отношений Филиппин и США, остается только догадываться. Известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте крайне нелестно отзывался о президенте США, несколько раз публично называя Барака Обаму "сукиным сыном" (по смыслу американской политики в отношении Филиппин). Затем началось сближение Филиппин с Китаем и Россией. Обсуждаются варианты поставок стрелкового (и прочего) оружия взамен американского.

Общая ситуация на Филиппинах довольно не простая. С одной стороны повальная нищета и тотальное стремление нажиться на торговле наркотиками, с чем очень жестко борется президент Дутерте. Были случаи, когда с жизнью расставались должностные лица из мэрий городов за коррупционные связи с торговцами. С другой стороны, проявляют активность боевики, которые действуют от имени ИГИЛ.

Американские власти, конечно, не простят Родриго Дутерте не только оскорблений в адрес своего президента, но и поиска новых геополитических союзников. Организовать формирования боевиков, имея «наркотическую ресурсную базу», представляется делом не слишком сложным. Таким образом, Филиппины могут со временем превратиться в еще одну постоянно действующую горячую точку. Однако и Дутерте нечего терять, учитывая, как Филиппины теряют от терроризма и наркотиков.

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