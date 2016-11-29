Слухи о "египетских интернационалистах"

Арабские информационные источники тиражируют информацию об отправке египетских военнослужащих на помощь сирийской правительственной армии. В частности, речь идет о летчиках, которые якобы уже находятся в Хаме. Известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси публично выражал поддержку своему коллеге Башару Асаду в борьбе с международным терроризмом. Президент Египта отмечал , что поддержка "национальной армии Сирии" должна быть приоритетным направлением в русле ликвидации террористической угрозы в Сирии.

Известно, что в последнее время политические отношения Египта и Саудовской Аравии очень обострились. Саудовская Аравия ранее выступала в качестве главного кредитора египетского правительства, однако затем она отказалась перечислять финансовые транши и прекратила поставлять нефтепродукты на территорию Египта, чем спровоцировала резкое обострение внутреннего экономического кризиса. Египетское руководство недовольное тем, что саудиты стремятся использовать египетскую армию исключительно в геополитических интересах Саудовской Аравии, начало политически выходить из-под влияния Саудовской монархии.

Если Египет действительно начал отправлять своих военных в Сирию, это говорит о том, что президент Египта также является важным игроком на сирийском военно-политическом поле. Причем, такая игра явно не в пользу Саудовского королевства.