Российская экономика - различные оценки

В России продолжается обсуждение реальных тенденций местной экономики. Недавно советник президента РФ Сергей Глазьев привлек внимание общественности своим суждением о том, что макроэкономическая ситуация (в России) подобна состоянию больного с инфарктом миокарда. Пресс - секретарь президента России Дмитрий Песков на это возразил, что ведущие экономисты (имена которых он не назвал) не согласны с такой трактовкой, а Глазьев выражает исключительно свое собственное мнение. Ситуацию, в которой наблюдаются острые противоречия в экономических оценках даже среди ближайшего окружения президента Путина, прокомментировал известный специалист по экономическим вопросам Валентин Катасонов.

Он считает, что российское правительство в экономических и финансовых вопросах занимает ультралиберальные позиции. Экономист назвал заявление Дмитрия Пескова не просто безответственным, но даже в некотором смысле опасным с точки зрения возможного развития негативных тенденций для государства. Действительно, обвал рубля в 2014 году оказался очень сильным экономическим ударом для страны.

Те средства, которые предлагает экономический и финансовый блок правительства известный экономист сравнивает с лекарствами, которые не столько лечат, сколько ускоряют летальный исход для "пациента". Несмотря на масштабную девальвацию рубля позитивной экономической реакции так и не последовало, а показатели продолжают показывать направление вниз. Делать на этом фоне заявления о том, что началось улучшение - это, как минимум, нелепо. Валентин Катасонов предлагает либеральным "оптимистам" побывать в российской провинции, чтобы понять в каком положении оказались там обычные люди.

Таким образом, либеральная экономическая стратегия объективно обеспечивает фундамент для общественного недовольства среди наименее обеспеченных граждан. В такой стратегии рано или поздно чем-то придется жертвовать, либо страной, либо стоящими у экономического штурвала специалистами. Как сказали бы классики политэкономии, это не более, чем правило экономической диалектики с политическим подтекстом.

Характерной позицией относительно некоторых вопросов, касающихся государственной экономии на фоне кризиса и роста тарифов для населения, является заявление Дмитрия Пескова относительно премии в 95,4 млн. рублей, полученной главой «Почты России» Дмитрием Страшновым. Представитель президента РФ уверен, что этот вопрос не требует вмешательства Кремля. По его словам, имеется позиция Генпрокуратуры и есть точка зрения Министерства Связи и соответствующие регламенты.

Ранее журналисты отмечали, что размер вознаграждения руководителя "Почты России" был рассчитан исходя из полученной за год чистой прибыли в размере 1,2 млрд. рублей, однако эта прибыль была обеспечена целевым финансированием из государственного бюджета, что вероятно и перекрыло убытки. Если бюджетникам завтра не хватит на зарплаты, они обязательно не забудут о подобных премиях.