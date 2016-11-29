Сравнивая экономические величины

В декабре 2016 года исполнится 25 лет со времени распада СССР. Единое государство тогда разделилось на 15 частей, которые продолжили свою жизнь уже как самостоятельные государства. Насколько экономические показатели Советского Союза накануне своего распада отличаются от аналогичных показателей его официального преемника - Российской Федерации? На этот вопрос ответил известный экономист Валентин Катасонов.

По данным Центрального статистического управления СССР в 1990 году ВВП Советского Союза был равен (по тому курсу рубля) 1,7 трлн. долларов, что составляло примерно 33% ВВП США. Если же оценивать ВВП по паритету покупательной способности советского рубля, то здесь позиции СССР были еще выше. ЦРУ оценивало его на уровне 55% от уровня США. Доля Советского Союза в мировом промышленном производстве составляла около 20%. РСФСР давала примерно 2/3 валового продукта СССР, что означало долю примерно в 9% в мировой экономике и примерно 36% от валового продукта США. При этом численность населения РСФСР была меньше чем в США в 1,68 раза. То есть для того времени если эту союзную республику рассматривать отдельно, ее показатели все равно оказались бы на втором месте в мире.

Прошло 25 лет либеральной рыночной экономики. Согласно оценкам МВФ в 2015 году ВВП первых шести стран выглядит следующим образом (в трлн. долларов): КНР - 19,7; США - 18,0; Индия - 8,0; Япония - 4,84; ФРГ - 3,86; Российская Федерация - 3,73. Доля России в мировом ВВП МВФ оценивается на уровне 3,3%. Валентин Катасонов считает, что так называемые реформы являются процессом интеграции территории России в мировую экономику при котором РФ однозначно выступает лишь в качестве донора для западных стран. Либеральная экономическая модель позволила использовать территорию России для получения спекулятивной прибыли западными транснациональными компаниями, а так называемые инвестиции были в этой схеме не более чем скупкой еще советских активов.

Избыточная валютная выручка от экспорта трансформировалась в международные валютные резервы РФ, которые размещались в казначейских бумагах "развитых" западных стран (США - в первую очередь). По сути, это беспроцентное кредитование западной экономики. Еще одно направление - офшоризация российской экономики. В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим в мире экспортером капитала, в том числе с применением "серых схем", которые вообще не фиксируются российской государственной статистикой.

Сальдо международного движения капитала за период 2006 - 2015 годов дает по некоторым оценкам чистый отток капитала из РФ в размере около 607 млрд. долларов. Это говорит о чрезвычайно высоком уровне денежного обескровливания России как государства. Однако, это всего лишь вершина айсберга данной экономической модели.