Сравнивая экономические величины
По данным Центрального статистического управления СССР в 1990 году ВВП Советского Союза был равен (по тому курсу рубля) 1,7 трлн. долларов, что составляло примерно 33% ВВП США. Если же оценивать ВВП по паритету покупательной способности советского рубля, то здесь позиции СССР были еще выше. ЦРУ оценивало его на уровне 55% от уровня США. Доля Советского Союза в мировом промышленном производстве составляла около 20%. РСФСР давала примерно 2/3 валового продукта СССР, что означало долю примерно в 9% в мировой экономике и примерно 36% от валового продукта США. При этом численность населения РСФСР была меньше чем в США в 1,68 раза. То есть для того времени если эту союзную республику рассматривать отдельно, ее показатели все равно оказались бы на втором месте в мире.
Прошло 25 лет либеральной рыночной экономики. Согласно оценкам МВФ в 2015 году ВВП первых шести стран выглядит следующим образом (в трлн. долларов): КНР - 19,7; США - 18,0; Индия - 8,0; Япония - 4,84; ФРГ - 3,86; Российская Федерация - 3,73. Доля России в мировом ВВП МВФ оценивается на уровне 3,3%. Валентин Катасонов считает, что так называемые реформы являются процессом интеграции территории России в мировую экономику при котором РФ однозначно выступает лишь в качестве донора для западных стран. Либеральная экономическая модель позволила использовать территорию России для получения спекулятивной прибыли западными транснациональными компаниями, а так называемые инвестиции были в этой схеме не более чем скупкой еще советских активов.
Избыточная валютная выручка от экспорта трансформировалась в международные валютные резервы РФ, которые размещались в казначейских бумагах "развитых" западных стран (США - в первую очередь). По сути, это беспроцентное кредитование западной экономики. Еще одно направление - офшоризация российской экономики. В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим в мире экспортером капитала, в том числе с применением "серых схем", которые вообще не фиксируются российской государственной статистикой.
Сальдо международного движения капитала за период 2006 - 2015 годов дает по некоторым оценкам чистый отток капитала из РФ в размере около 607 млрд. долларов. Это говорит о чрезвычайно высоком уровне денежного обескровливания России как государства. Однако, это всего лишь вершина айсберга данной экономической модели.
:: Артем Смолов ::
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Артем Смолов
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