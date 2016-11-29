Сводка событий в Сирии за 28 ноября 2016 года

Президенты России и Ирана обсудили совместные проекты в экономике, координацию шагов на мировых рынках углеводородов и урегулирование в Сирии.

Сирийские боевики из организации «Ансар эль-Ислам» продемонстрировали переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2».

Это оружие было показано джихадистами во время интервью, где они заявили, что действуют в Кунейтре вблизи контролируемых Израилем Голанских высот. Боевики утверждают, что имеют «достаточное» количество ПЗРК и ведут обучение новых стрелков-операторов этого оружия.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1003. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 86.

За сутки зафиксировано 45 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (13), Хама (3), Латакия (2), Дараа (2) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал немыслимыми усилия госсекретаря США Джона Керри по нормализации ситуации в Сирии. По словам Ушакова, никогда между Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «не было столько телефонных контактов, в ходе которых прежде всего обсуждалась одна тема — Сирия». В то же время помощник Владимира Путина затруднился оценить шансы на достижение какого-то соглашения с США по Сирии до конца работы нынешней американской администрации.

Глава российского МИД Сергей Лавров поговорил по телефону со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Разговор состоялся по инициативе Каира. "В ходе беседы был проведен обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на проблематику сирийского урегулирования, в том числе в контексте необходимости решения задач по нормализации гуманитарной ситуации в Сирии с учетом той роли, которую на данном этапе мог бы сыграть Совет Безопасности ООН", - говорится в сообщении российского дипведомства.

РФ заявила, что российские ВКС не причастны к нанесению авиаударов по позициям турецкой армии в районе сирийского Эль-Баба, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. «Россия и сам президент Путин подтвердили, что там не было российских самолетов. Есть все записи, показания, они сейчас внимательно изучаются. Как только все данные, касающиеся этого инцидента, будут изучены, будет дан соответствующий ответ», — сказал Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

Алеппо. Населению Джибрин передано около 7 тонн гуманитарных грузов.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли квартал Шейх-Хаср в городе Алеппо. Отряды «Сирийской свободной армии» обстреляли из реактивных систем залпового огня «Адский огонь» и минометов кварталы Эль-Машарка и Хай-эль-Ансари города Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Биньямин, Баедин, Ар-Рамуси, Тарик-Шейх-Наджар, Ариан, Дахия-эль-Асад, Сахур-3, «1070», Лерамон, Хай-эс-Сахур, Шейх-Хаср, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад и школу Хикма в городе Алеппо.

В кварталах Халяб Аль-Джадида, Баб Аль-Фарадж, Исмаилия и Аль-Фуркан в результате террористических ракетных обстрелов погибли 3 и получили ранения 29 мирных жителей.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В освобожденной накануне части города проживают более 80 тысяч жителей, которым силами российского Центра примирения и сирийскими властями доставляется гуманитарная помощь, медикаменты, вода и горячее питание. Еще более 5 тысяч жителей вышли в безопасные районы города из подконтрольных террористам южных кварталов восточного Алеппо (Фото 1).

Несколько боевиков группировки «Харакат Нуреддин Аль-Зинки» сдались курдским отрядам YPG вблизи района Шейх Максуд.

Боевики многократно обстреляли мирных жителей, покидающих восточные кварталы, в результате чего есть погибшие и раненые.

Взяты районы Алеппо: Баядин, Шейх-Фарис, Аль-Кадисия, Аль- Хайдария, Аль-Гани, Шейх-Хаср, Шейх-Хадер, Джабаль-Бадру, Тарик-Шейх-Наджар, Тирабль-эль-Халек, Бустан-эль-Баша и Ас-Сахур (Фото 2, вложенный файл).

САА установила контроль над водонапорной станции, снабжающей Алеппо водой.

Палестинская добровольческая бригада «Аль-Кудс» наступает в направлении жилого комплекса Масарания.

На юг провинции прибываю проправительственные подкрепления

Идлиб. ВВС САР нанесли удары по позициям боевиков в районах Кафрума, Ат-Таманаа и Хан-Шейхун.

Латакия. Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов населенный пункт Раша. Отряды «Сирийской свободной армии» обстреляли из ствольной артиллерии населенный пункт Сандран.

Хама. Жителям н.п. Асили передано 2,5 тонны продовольствия.

Обстрелу террористов подвергся населенный пункт Суран и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Хомс. В н.п. Кафер-Абда, нуждающимся передано около тонны продовольствия.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбин, Хауш-Насри, Блелие, Хауш-Харабу, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, лагерь Эль-Вафидин.

Подразделения Сирийской Арабской Армии атаковали позиции боевиков в населенном пункте Аль-Мидаани в Восточной Гуте.

Боевики из города Хан-аш-Ших в Западной Гуте начали переезд в провинцию Идлиб. В рамках договоренностей город должны покинуть 1,45 тыс. боевиков и 1,4 тыс. их родственников. На это понадобится 42 зеленых автобуса, а также 25 машин скорой помощи для пострадавших гражданских лиц и боевиков.

Дараа. Террористы обстреляли н.п. Тель-Схелия и Джаддия.

Кунейтра. Боевики «Джабхат Фатх аш-Шам» из танка обстреляли населенный пункт Дурин.

Дейр-эз-Зор. Идут бои в районах Айяш и Аль-Бгейлия.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила шесть нефтяных автоцистерн ИГ.

У города Абу-Камаль уничтожена тактическая единица, две нефтяные автоцистерны, нефтяной танкер - прицеп и автомобиль ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу, автомобиль, цех по изготовлению бомб и боевую позицию ИГ.

У города Ракка авиация коалиции уничтожила три автомобиля, две нефтяные скважины, качалку и резервуар для нефти ИГ.

У города Шададди уничтожены тактическая единица, автомобиль и зенитная установка ИГ.