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В Голландии эпидемия: наступает птичий грипп

опубликовано alex1943 в Втр, 29/11/2016 - 10:41 Новость: тема тэги гео
gripp
В Голландии – эпидемия. Снова в наступление пошёл птичий грипп. Всего в 70 километрах от Амстердама эта болезнь начала косить домашних водоплавающих. Чтобы предотвратить распространение заболевания уже пришлось уничтожить 200 тысяч уток на фермах города Буддинхейзен.

Это не только большой удар для голландских фермеров, но и для всех их соотечественников. Ведь ввиду приближающихся рождественских праздников они могут остаться без любимого жаркого.


Василий Семёнов

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