Тука: войдём в Донбасс без стука

Популярный украинский персонаж Георгий Тука не устаёт выступать на военно-политическом поле. Вот опять он заявил о возможности возобновления военных действий в Донбассе. Однако наученный горьким опытом, он считает, что здесь возможны только тактические, без применения авиации боевые операции.

В противном случае Тука опасается соответствующего ответа со стороны российской армии и её ВКС. Тут и сирийские уроки пошли на пользу. Вместе с тем Тука всё же верит, что Донбасс удастся вернуть в 2017-2018 годах на условиях минского процесса.

Однако при этом продолжает настаивать на том, что сначала должны быть возвращены Украине так называемые «неконтролируемые территории», а уж потом наступит пора для политического пакета, включая выборы. Великим украм, к числу которых Тука себя причисляет, хоть кол на голове теши. А впрочем, трудно разобраться, что у них под черепными коробками творится.