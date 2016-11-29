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Наступление на восточные районы Алеппо успешно развивается

опубликовано alex1943 в Втр, 29/11/2016 - 11:49 Новость: тема тэги гео
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Правительственные войска Сирии не сбавляя темпа в течение ночи продолжали наступательные действия в занятых бандформированиями районах восточного Алеппо, сообщает во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшие сутки были полностью освобождены от террористов 14 кварталов в восточном Алеппо (около 300 тысяч жилых помещений). Из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8,5 тысяч мирных жителей, из них около 4 тысяч детей. Всем вышедшим жителям города предоставляется горячее питание, предоставляются временные места для проживания, при необходимости оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что в течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорам. На всех сдавшихся боевиков распространяется действие предоставленной президентом Сирии амнистии, городские власти оказывают им необходимую помощь и содействие.

В связи с успешными действиями сирийской армии, на страницах The Washington Post подняли вопрос относительно наличия неких договоренностей между США и РФ, согласно которым в обмен на снятие блокады Алеппо США выполнит обязательства по размежеванию боевиков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал публикацию в американской газете "прошлогодним снегом". "Контакты по линии наших представителей Минобороны и представителей МИД с коллегами из США продолжаются фактически на постоянной основе", - сказал Рябков журналистам в понедельник. Однако, добавил он, ситуация меняется - как в ходе этих консультаций, переговоров, так непосредственно "на земле". "Поэтому публикацию в "Вашингтон пост" я бы охарактеризовал двумя словами - "прошлогодний снег", - заявил дипломат.

Рябков заметил, что содержание договоренностей носит конфиденциальный характер. "Ничто не согласовано, пока не согласовано все", - сказал он. "Тем более в таком сложном вопросе, как урегулирование всей ситуации вокруг Алеппо", - добавил дипломат.

"Поэтому говорить о том, что американская сторона в данном конкретном случае стремится разменять одно на другое это грубое упрощение того, что реально происходит", - подчеркнул Рябков.

Из чего можно сделать вывод, что вопрос размеживания боевиков потерял свою актуальность.

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