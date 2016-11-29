На одесчине тотальная украинизация образования ущемляет права молдавских детей

Глава Ассоциации молдаван Украины Анатолий Фетеску в ходе круглого стола, который состоялся в Одесском областном центре национальных культур в Измаиле, заявил, что повальная украинизация в сфере образования лишает молдаван их конституционного права на обучение в школах с молдавским языком обучения. Об этом сообщил новостной портал Бессарабии bessarabiainform.com.

По словам Фетеску, в Измаильском районе проживает 27% этнических молдаван, однако культурная политика совсем не учитывает данного факта: количество школ, где обучение осуществляется на молдавском языке, за годы независимости сократилось с 25 до трёх, причём в оставшихся молдавских школах открываются классы с украинским языком обучения. Кроме того, в Измаильском районе совсем нет детских садиков с молдавским языком обучения: все имеющиеся заведения работают по украинским программам.

Фетеску в привычном для чиновника стиле возражала замначальника управления культуры, национальностей и религий Одесской ОГА Ярослава Резникова. По её словам, государственная политика направлена на то, чтобы все граждане Украины, вне зависимости от их национальности, владели государственным языком, однако права представителей нацменьшинств изучать свой родной язык на Украине никто не ограничивает. «представители национальных меньшинств должны учить и быть грамотными на родном языке, а также учить и быть грамотными, используя государственный язык. Это константа», — заявила она.

По сути поднятой проблемы – резкого сокращения школ с молдавским языком обучения и отсутствия детских садиков с молдавским языком обучения – чиновница не сказала ничего, отделавшись общими словами о «государственной политике».