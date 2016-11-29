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Украина беременна досрочными выборами

опубликовано alex1943 в Втр, 29/11/2016 - 12:55 Новость: тема тэги гео

И власть и оппозиционные силы в Украине уже начали подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду, считает эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, о чем и заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Мы втягиваемся в выборы. Коломойский стал одним из руководителей партии, запускает по полной программе технологии. Надежда Савченко идет со своим проектом с «Народным рухом». Есть «Рух новых сил» Саакашвили, «Национальный корпус» будет конкурировать со «Свободой». Уже все хотят выборов. Нарастает критическая масса, которая приводит к росту политического напряжения», — полагает эксперт.

«И тут единственный вариант – либо повторить ошибку Януковича 2013 года и оттягивать эти выборы, бороться за сохранение статус-кво, либо выпустить пар и пойти по принципу «если движение невозможно остановить, его надо возглавить». И подозрения, что к этому варианту готовятся, возникли сразу же после назначения правительства Гройсмана – все его решения с тарифами, потом с субсидиями, отсрочками и повышениями минималок — они слишком технологичны в предвыборном аспекте», — уверен политолог.

В отношение принципа с ним можно поспорить. В оригинале – если мафию нельзя остановить, ее надо возглавить. Политолога можно понять, он старался быть дипломатичным. Если довести мысль до логического завершения, получается - будут выборы, или их не будет, светлое будущее Украине в ближайшее время не светит, потому что менять шило на мыло не имеет смысла. Стране остается единственный вариант – как в древние времена звать на власть варягов…"Люби друзи" не помогли.

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