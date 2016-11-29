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Главная Украинские спецслужбы готовят диверсии на водоочистных сооружениях Донбасса опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 13:04

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Министерство государственной безопасности ЛНР располагает данными о готовящихся украинскими спецслужбами терактах на критически важных объектах инфраструктуры Донбасса. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

"Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики располагает оперативными данными о готовящихся диверсиях в Донбассе. По нашим данным, украинские спецслужбы в ближайшее время планируют совершить подрыв водоочистных сооружений, где имеются большие запасы хлора. Проведение данного террористического акта неизбежно приведет к гуманитарной и экологической катастрофе на территории Народных Республик", - заявила она.

Любенко уточнила, что подготовкой диверсионно-террористического акта занимается главное управление разведки министерства обороны Украины во взаимодействии со штабом так называемой "АТО".

"Нам также известны не только имена исполнителей, но и руководители, отдающие преступные приказы. В частности, осуществить теракт по подрыву критических объектов инфраструктуры Донбасса планируется руководителем "АТО" Хомчаком Русланом Борисовичем, руководителем группы воздушных сил Котовым Алексеем Борисовичем, начальником штаба Федоровым Игорем Васильевичем и его заместителем Березовским Сергеем Евгеньевичем", - сообщила представитель госбезопасности.

"Таким образом, киевские власти ежедневно демонстрируют нежелание выполнять достигнутые в Минске договоренности, а также продолжают вести политику террора и геноцида русскоязычного населения Донбасса", - подчеркнула руководитель центра по связям с общественностью МГБ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее