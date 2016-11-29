Совместное заявление главы МЧС ЛНР и начальника управления Народной милиции Республики

Рельеф местности вблизи пункта пропуска в районе Первомайск-Золотое, который хочет открыть Киев, благоприятен для проникновения на территорию Республики украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что украинская сторона настаивает на открытии пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Первомайск - Золотое из военных соображений.

"Пункт пропуска "Золотое" небезопасен для людей, так как в зоне того направления практически заминирована и какие меры мы бы ни применяли для разминирования, вы понимаете, что там "серая зона", которая с учетом рельефа местности не позволяет просматривать эту местность как с нашей стороны, так и со стороны ВСУ", - напомнил он.

"С учетом участившихся случаев работы диверсионных групп в направлении населенных пунктов Первомайск и Марьевка мы не сможем обеспечить безопасность, то есть за ночь могут быть какие-то провокационные действия террористического характера для того, чтобы максимально напугать людей", - пояснил полковник.

"Поэтому мы предлагаем наиболее выгодный вариант, и это также выгодный вариант для Украины, так как они также смогут просматривать эту местность, - подчеркнул Анащенко. - Мы говорим, что транспортная развязка на направлении Счастья в отношении безопасности подготовлена".