Москаль: Дикари, которые облили краской памятник Холокоста в Ужгороде — союзники Путина

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил правоохранителям приложить максимум усилий для установления лиц, которые облили краской памятный знак жертвам Холокоста в Ужгороде.

«Лица, которые это сделали, — обычные дикари, которые пытаются прикрыть патриотическими лозунгами ксенофобию, — заявляет Геннадий Москаль. — Они даже не способны понять, что своими действиями закрывают Украине путь в цивилизованную Европу и как слепые котята являются бессознательными союзниками Путина.

Акция вандализма вызвала возмущение у всех нормальных людей, ее инициаторы и исполнители не имеют никакой поддержки в Закарпатье, а являются политическими маргиналами и трусами, которые прячут лицо за балаклаву, чтобы избежать ответственности», — заявил председатель Закарпатской ОГА.

Напомним, что вчера в центре Ужгорода неизвестные облили красной краской памятник жертвам Холокоста.