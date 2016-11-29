Мартин Шеффер: «Вооруженная миссия ОБСЕ противоречат сути и духу организации»

Об этом заявил спикер МИД ФРГ Мартин Шефер на пресс-конференции в Берлине. Он считает, что вопрос о размещении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе вряд ли может быть рассмотрен на саммите организации через полторы недели. Германия ещё в апреле устами того же Мартина Шефера заявляла о недопустимости изменения абсолютно гражданского характера наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Сейчас мы очень далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для Донбасса. Я не исхожу из того, что оно может быть согласовано или даже решено на встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря", – сказал он.

М.Шефер отметил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прилагает усилия, чтобы получить поддержку в вопросе выполнения в рамках ОБСЕ того, чего на протяжении длительного времени требует украинский президент и того, на что согласился российский президент на определенных условиях.

Но сделать это очень нелегко, поскольку потребует компромисса внутри ОБСЕ, пояснил спикер МИД ФРГ. Он дал понять, что Германия не в восторге от данной инициативы: "Создание подобной миссии стало бы абсолютным прецедентом и серьезным символическим сигналом, поскольку не было никогда в истории ОБСЕ вооруженных миссий – которые противоречат ее сути и духу".

Напомним: Петр Порошенко предложил создать международную полицейскую вооруженную миссию в рамках ОБСЕ и направить ее в неподконтрольные официальному Киеву районы Донецкой и Луганской областей якобы для обеспечения безопасности в период проведения выборов в соответствии с Минскими договоренностями.