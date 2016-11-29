Президент ЕБРР Сума Чакрабарти на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом сообщил. что Европейский банк реконструкции и развития в 2016 сократит кредитование в Украине в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом до 400 млн евро. И подсластил эту «приятную» для премьера Украины новость, пообещав увеличить кредитную поддержку когда-нибудь позже.

"В следующем году эта сумма может быть увеличена. ЕБРР уделит особое внимание реформам в министерствах и ведомствах, в частности с тем, чтобы укрепить и развить их институциональную способность", – сказал он.

Напомним, что 24 марта текущего года глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявил о намерении в 2016-м предоставить кредиты украинским компаниям и муниципалитетам на 1 млрд евро – что соответствует показателю за 2015 год.

Самый большой объем кредитования был получен от ЕБРР в 2014 году: 1,2 млрд евро, когда Украина развязала гражданскую войну на Донбассе. Блицкриг не состоялся, украинская хунта не оправдала ожиданий европейских русофобов. Кроме того, экономические реформы ставленников ЕС и Вашингтона с треском провалились. Мавр сделал свое кровавое дело – мавр может уходить.