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Артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии привезли в ДНР тепло своих сердец

опубликовано alex1943 в Втр, 29/11/2016 - 14:13 Новость: тема тэги гео
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Вчера они выступили для жителей ДНР спустя более 30 лет после предыдущего приезда в Донецк. «Добрый концерт» на сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра собрал полный зал.

«Сегодня у нас в гостях легендарный коллектив, который был у нас 31 год назад во главе со своим руководителем, заслуженным деятелем культуры Михаилом Сафроновым. Хочу сказать, что их приезд для нас настоящее огромное культурное событие, огромный подарок для творческих коллективов Республики и для зрителей», — сказала директор и художественный руководитель донецкой муздрамы Наталья Волкова.

Открыла концерт лауреат международных фестивалей группа «Изумруд». Затем на сцене выступили заслуженные артисты России Ирина Цыбина и Александр Потапов, заслуженный артист Республики Северная Осетия Владимир Фомин, лауреат международного конкурса Маргарита Левицкая и другие.

«Я счастлив, что случилось это событие – побывать в вашей Республике. Мы рады, что нам выпала такая честь. Мы приехали к вам с огромной душой, огромным сердцем, мы назвали концерт добрым, потому что привезли вам кусочек своего сердца и хотим сделать хоть на несколько часов людей счастливыми, чтобы они думали о мире, добре и как можно меньше волновались», — сказал гендиректор Свердловского театра Михаил Сафронов.

Сегодня творческая команда из Екатеринбурга выступит для жителей второго по величине города ДНР – Макеевки. Концерт пройдет на сцене Республиканского академического театра юного зрителя.

Это с 26 ноября уже четвертый концерт артистов из РФ в ДНР. Первое выступление российского коллектива прошло в городе Зугрэс на востоке Республики. Там выступили солистки ансамбля «Авиатор». Днем позже они дали концерт в Новоазовске, а для жителей Тельманово 27 ноября выступил ансамбль «Журавушка» из Белгородской области РФ.

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