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Киевский режим планирует потратить около 655 миллионов гривен на Евровидение-2017

опубликовано vinodelov в Втр, 29/11/2016 - 17:12 Новость: тема тэги гео
Евровидение 2017

На конкурс Евровидение-2017 в государственном бюджете на следующий год предусмотрено 455 000 000 гривен. Еще 200 000 000 гривен выделят из бюджета Киева. Такое заявление сделал Александр Харебин, исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины.

В частности, он отметил: «Для наших зрителей хочу подчеркнуть: деньги есть, мы будем их использовать в соответствии с действующим законодательством через прозрачные тендеры, прозрачные конкурсы».

Комментируя заявления экс-руководителя НТКУ Зураба Аласании об отсутствии средств на Евровидение в Государственном бюджете на следующий год, Александр Харебин возразил: «Деньги на Евровидение были у нас еще с сентября. Деньги на общественное вещание действительно соответствуют заявленным в законе. Однако это разные деньги. В следующем году Украина как последняя страна Европы без общественного вещания получит публичное акционерное общество „Национальная общественная телерадиокомпания Украины“. Возможно, эта реформа и станет ответом на вопрос — деньги на что пойдут».

По словам Александра Харебина, Евровидение финансируется из нескольких источников. Первый источник — Государственный бюджет Украины, где в следующем году заложено 455 млн гривен. Это отдельная лента бюджета на Евровидение. Второй ресурс — средства города Киева, в бюджете которого предусмотрено 200 млн гривен. То есть, суммарное количество средств которые могут быть потрачены на Евровидение — 655 млн гривен, то есть около 22 млн евро.

«Я могу утверждать, что НТКУ прикладывает все усилия для того, чтобы сэкономить. Эти средства — гарантия того, что ресурсы в государстве. И третий источник, откуда придут средства — это то, что НТКУ заработает на этом конкурсе. Это и вклад Европейского вещательного союза, который составляет несколько миллионов евро, и средства от продажи билетов», — отметил Александр Харебин.

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Денис Виноделов

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