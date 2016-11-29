Еще одна жертва «перемирия» на Донбассе

«В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий армии ДНР», — рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин сегодня на брифинге в пресс-центре.

В военной сводке эмоции остаются за кадром, но это еще одна незавершенная жизнь и еще одна несчастная семья и мать, которым теперь остается жить только воспоминаниями.

Всего за прошедшие сутки украинские каратели свыше 1882 раз обстреляли прифронтовую территорию ДНР. Противником было выпущено 118 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 418 мин калибром 120 и 82 мм и десять танковых снарядов. Кроме того, применялось вооружение БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия.

Разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение запрещенных вооружений на прифронтовых территориях. Сегодня из сообщениям Басурина стало известно, что под Донецк в районе населенного пункта Торецкий, до декоммунизации Дзержинск, и Мариуполь украинские националисты перебросили реактивные системы залпового огня «Град».

В Красногоровке в трех километрах западнее Донецка выявлены позиции 20 минометов калибрами 82 и 120 мм. В районе оккупированного села Водяное, на юге Республики обнаружены четыре 120-миллиметровых миномета