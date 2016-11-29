Генпрокурор Украины должен отстраниться от дела президента Януковича, — подчиненный Луценко

Генпрокурор Украины должен максимально отстраниться от дела президента Украины Виктора Януковича для того, чтобы не давать защите беглеца оснований обвинять Генеральную прокуратуру в политических преследованиях.

Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В частности, чиновник объяснил, почему Янукович по делу экс-беркутовцев находится в статусе свидетеля, а не подозреваемого: «Следователи принимали меры по экстрадиции на Украину Виктора Януковича. Они направляли запросы в Российскую Федерацию, однако получили отказ. Аналогичный отказ был получен на запрос проведения следственных действий, то есть допроса в качестве подозреваемого. Россия отказала, ссылаясь на то, что якобы в деле есть признаки политического преследования. В связи с этим дело Януковича выделено в отдельное производство и приостановлено. Именно поэтому в процессе экс-беркутовцев он не является подозреваемым. Соответственно, он мог быть допрошенным только в качестве свидетеля.

Действительно, подозреваемый не должен допрашиваться как свидетель, но в данном случае мы имели добрую волю. То есть перед началом допроса прокурор объяснил ему, в чем он подозревается, и он имел возможность отказаться от дачи показаний. Однако он дал согласие. Поэтому его показания имеют процессуальный вес».

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что не участвовал в подготовке объявления подозрения о совершении преступления Януковичу, поскольку этим делом занимается Главная военная прокуратура. Однако он подтвердил, что процедура соответствует законодательству.

«Уголовно-процессуальный кодекс Украины нечетко регулирует сообщение о лицах, находящихся в розыске. Надлежащим подтверждением вручения является расписка и то, что работники правоохранительных органов приняли все возможные меры для этого. На сегодня по нашим производствам является вовлечен Януковича адвокат, которому можно вручить ее для того, чтобы была гарантия, что подозрение таки дойдет до адресата», — отметил Сергей Горбатюк.

Также, руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины подчеркнул, что всем сторонам процесса, в том числе и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко следует избегать преждевременных обвинений, поскольку такие заявления защита Виктора Януковича сможет использовать для обжалования приговора в Европейском суде.

«Для того, чтобы достичь максимальной процессуальной чистоты ведения дела, чтобы не давать стороне защиты говорить о политических преследованиях, по моему мнению, Генеральному прокурору Украины нужно максимально отстраниться от процессуальной части дела Януковича. То есть, по этим производствам выполнять именно административную функцию, обеспечивать для прокуроров и следователей условия для проведения всех необходимых действий.

Если мы говорим, что у нас есть желание привлечь к ответственности бывших чиновников на основании законного процесса с соблюдением права на защиту и достичь приговора в результате судебного разбирательства, то есть такого результата, который не сможет отменить Европейский суд, то мы должны придерживаться судебной чистоты. Должны избегать утверждений, что дело будет завершено в кратчайшие сроки, что кто-то виноват, что кто-то является не подозреваемым, и сделал какие-то преступления. Эти фразы незначительны сами по себе, но их накопления можно использовать в Европейском суде. Поэтому все участники процесса должны быть ответственными и максимально взвешенными», — заявил Сергей Горбатюк.