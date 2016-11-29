Премьер-министра Великобритании не радуют оптимистические сводки из Алеппо

Тереза Мэй призывает международное сообщество усилить давление на президента РФ Владимира Путина в связи с российским участием в войне в Сирии. Об этом сообщает The Guardian.

«Это очень важно, чтобы на международном уровне мы оказывали давление на Россию, чтобы признать, что ее поведение в Сирии с точки зрения беспорядочных бомбардировок мирных жителей недопустимо», — заявила она на совместной пресс-конференции с другим заядлым русофобом премьер-министром Польши. Эти завзятые носители европейских «общечеловеческих ценностей» явно отказывается замечать, что с каждым днем растет число освободившихся из-под бандитского гнета мирных сирийцев, а возможно и боятся последствий и свидетельств людей переживших страшные времена плена.

Премьер Великобритании добавила, что Западу необходимо также противостоять «агрессии РФ на Украине».

«Мы должны признать усиление российской напористости… Очень важно, что мы работаем вместе, чтобы справиться с этим. Мы говорили сегодня о важности этого в контексте Украины», — добавила Мэй.

27 ноября 2016 года депутаты британского парламента потребовали у Мэй направить помощь в сирийский город Алеппо воздушным путем.

Франция также требует срочного созыва СБ ООН из-за ситуации в Сирии, где правительственные войска Башара Асада в последнее время достигли ряда успехов в направлении взятия под свой контроль города Алеппо.