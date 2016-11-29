Евросоюз начинает бояться страны майдана — украинский дипломат

За три года послемайданных «реформ» Европа прошла путь от эйфории по поводу «украинской революции» до страха перед тем, что происходит в этой стране. Евросоюз начал бояться Украины — растущей политической нестабильности, коррумпированности и бесперспективности ведения бизнеса. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский дипломат, экс-директор Департамента европейской интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Василий Филипчук.

Как утверждает Филипчук, всего за год действия Соглашения об евроассоциации и зоне свободной торговли европейские инвестиции в Украину сократились наполовину. Вот как он объясняет ситуацию:«В чем главная проблема? Нас боятся голландцы, бельгийцы, французы, немцы. Мы неинтересные. Вот что такое сейчас Украина. Что мы им показываем? Что у нас можно прийти и за два дня основать компанию и получать прибыль по 40 процентов в год? Нет. Что у нас коррупция, рейдерство, что у нас захватывают предприятия и так далее, что у нас нельзя делать никакой бизнес. Посмотрите, у нас было кричащее падение торговли во время первого года действия Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли. У нас наполовину сократилось количество инвестиций в Украину со стороны ЕС. А падение уровня инвестиций показывает падение уровня доверия»…