ВСУ подгоняют к линии фронта на Донбассе военную технику и боеприпасы

Привычно нарушая Минские соглашения, ВСУ разместили у линии разграничения в Попаснянском районе Луганщины самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

Об этом во вторник, 29 ноября, на брифинге в Луганске сообщил, ссылаясь на разведданные, официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко: «В районе одного километра севернее Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две САУ „Гвоздика“ калибром 122 миллиметра из состава 93-й бригады Вооруженных сил Украины».

Кроме того, по словам представителя военного ведомства Республики, подтягивается к линии фронта военная техника и везут боеприпасы для украинской армии. «В зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта из состава третьего батальона прибыли три БТР и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом», — отметил майор Марочко. Он подчеркнул, что эти факты лишний раз подтверждают: Киев не желает мирным путем урегулировать военный конфликт, им же и развязанный на Донбассе почти три года назад.