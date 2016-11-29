На фото глав МИД "нормандской четверки" Павел Климкин дистанцировался от остальных участников

Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) началась в 16.20 и проходит в "Президент-Отеле" в Минске. Для участия в переговорах в Минск прибыли министры Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро.

Перед началом встречи министры традиционно позировали для фото средств массовой информации (СМИ). Примечательно, что министр иностранных дел Украины стоит на некотором отдалении от остальных участников встречи. Связано ли это с неудачной расстановкой флагов государств, как объяснили украинские СМИ, или с какой-то другой причиной со скрытым дипломатическим подтекстом, пока остаётся только гадать.