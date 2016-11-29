Будут гадить по всей Украине: мэр Львова отказался выделять землю для мусора

В четверг, 1 декабря, на сессии городского совета не будет подниматься вопрос создания мусоросортировочной линии в Рясне-2. Об этом во время брифинге 29 ноября сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

«Я хочу публично заявить: на территории города не может быть никаких полигонов. Мы землю под какие сортировочные, другие станции выделять не будем. Мы земельные участки закрепляем за нашими коммунальными предприятиями для обслуживания процессов, которые они имеют», — пояснил мэр Львова.

Участок в Рясне-2 просит выделить ЛКП «Львовспецкомунтранс» для производственных нужд, а не для сортировки мусора, поясняет пресс-служба городского совета. Речь идет о 0,97 га земли на ул. Шевченко, 327г.

Ранее директор предприятия Тарас Стефанишин «Львовспецкомунтранс» говорил, что на участке планировали прессовать мусор.

Мэр отметил, что не стоит поддаваться на провокации, которые распространяются социальными сетями. В частности открытка, в которой призывают жителей Рясного, Левандовки, Белогорще и Рудного прийти в четверг, 1 декабря, на сессию из-за того, что, мол, Садовой хочет превратить Рясне-2 на вторые Грибовичи.

«Никакие станции сортировки, никакие полигоны на территории города недопустимы. Хочет кто бизнес делать — сначала к людям. Будет поддержка людей, тогда будут общественные слушания», — сказал мэр.

Также мэр Львова отметил, что предложений по покупке полигонов город не получал. «Конкретного участка не было. Вопрос открыт», — добавил Андрей Садовой.

Напомним, 21 ноября жительницы районов Белогорще и Рясного требовали в горсовете не рассматривать на следующей сессии городского совета решение, которое предоставляет землю коммунальному предприятию «Львовспецкомунтранс». Люди не хотят, чтобы в промышленной зоне была сортировочная линия мусора, поскольку она слишком близко к домам.

Тем временем, львовский мусор продолжают незаконно вывозить в другие области Украины, где его тайно оставляют в малолюдных местах.