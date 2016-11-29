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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 19:58

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики в нарушение Минских соглашений разместили у линии соприкосновения в Попаснянском районе самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО".

"В районе одного километра севернее Орехово в урочище Казенное были зафиксированы две САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра из состава 93-й бригады вооруженных сил Украины", - сообщил Марочко.

"В зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта из состава третьего батальона прибыли три БТР и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом", - добавил майор.

Он подчеркнул, что эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее