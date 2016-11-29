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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 29 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 20:00

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одна тысяча восемьсот восемьдесят два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 29 ноября сказал заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил сто восемнадцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, четыреста восемнадцать мин калибра 120 и 82 мм и десять танковых снарядов. Кроме того, применялись БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских силовиков Панченко, Брусова, Грузевич, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Озеряновка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Новая Таврия, Сергеевка, Безыменное и поселок Трудовские Петровского района Донецка. Огонь артиллерии и минометов боевиков корректировался с применением БПЛА. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий НМ ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее