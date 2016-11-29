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Главная Заявление Украины о прекращении поставок воды ЛНР является информационным вбросом - глава МЧС ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 20:03

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Заявление о намерении украинской стороны прекратить с 1 декабря поставку воды жителям ЛНР является ничем не подтвержденным "информационным вбросом". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций ЛНР генерал-лейтенант Сергей Иванушкин. Ранее представитель Республики в экономической подгруппе Контактной группы и. о. министра экономического развития Елена Костенко сообщила, что украинская сторона через Контактную группу проинформировала ЛНР о намерении прекратить подачу воды в Республику с 1 декабря.

"Сейчас у нас есть заключенный договор на поставку воды, идут нормальные договорные отношения. Объемы поставок воды нам с той стороны выдали. Мы сейчас подтверждаем эти объемы воды. И вопрос оплаты идет сейчас через Минские соглашения", – отметил он.

"В той информации, которая была освещена в СМИ, была задолженность по электроэнергии всего Попаснянского водоканала (включая подконтрольные Киеву северные районы Луганщины – примечание ЛИЦ), а не задолженность за поставленную воду, которую мы (в Республике – примечание ЛИЦ) потребили. В вопросах электроснабжения Попасной есть такие моменты, что с ЛуТЭС (Луганской теплоэлектростанции, расположенной в городе Счастье – примечание ЛИЦ) электричество поступает через нашу территорию, точно так же наш уголь поступает на ЛуТЭС. Все эти вопросы взаимозачета и расчета, которых довольно много, обсуждаются на Минских соглашениях", – рассказал Иванушкин.

Глава МЧС ЛНР подчеркнул, что как только будет определен механизм, Республика продолжит выполнение договорных обязательств.

"Мы готовы к любому развитию выполнения договорных отношений. Глава Республики подтвердил то, что мы заключили договор и будем выполнять его в своей части", – отметил он.

"Но то, что мы услышали – это просто информационный вброс, который не подтвержден ничем. В договорных отношениях должны быть предоставлены документы и расчеты. Если они нам будут предоставлены, мы будем вопрос решать об оплате, как это было, согласно договору", – добавил Иванушкин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее