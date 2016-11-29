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Главная "Режим тишины" по-украински: ВСУ обстреляли село Желтое в ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 20:07

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела села Желтое со стороны киевских силовиков. Напомним, в ходе обстрелов со стороны ВСУ 27 и 28 ноября были повреждены жилые дома, линии электропередачи и подстанция, хозяйственные постройки. Также погибли и были ранены до десяти домашних животных, в том числе несколько коров, которые служили селянам основным источником заработка.

Представители СЦКК совместно с наблюдателями ОБСЕ зафиксировали повреждения, произвели привязку к местности обнаруженных остатков украинских боеприпасов. Также представители СЦКК записали свидетельства пострадавших местных жителей, представители ОБСЕ от общения с селянами отказались. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее