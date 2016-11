Мухаммад Рафэ. Рожденный воином

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:



Syrian Army continue to advance successfully in the east of Aleppo. Once on the verge of the encirclement in the northern areas, the rebels began to withdraw its troops to the southern districts. Having been informed about the successful approach of the government army in the areas of Khanano and Jab al-Badr, a Al-Quds brigade launched an attack in the direction Bayaddin district. Terrorists trembled and began to hastily leave their positions.

But each victory worth the grief of loss. Death always takes the best, most courageous and dedicated men. November 27, leading the attack, killed our friend - the commander of Liwa al-Quds, Muhammad Raffe.

Сирийские войска продолжают успешно наступать в восточном Алеппо. Оказавшись на грани окружения в северных районах, боевики начали отводить свои отряды в южные кварталы. Получив информацию об успешном наступлении правительственной армии в районах Ханано и Джаб аль-Бадр, добровольческая бригада Аль-Кудс начала атаку в направлении развязки Баяддин. Террористы дрогнули и стали спешно покидать свои позиции.

Но за каждой победой стоит горечь утрат. Смерть всегда забирает самых лучших, отважных и преданных бойцов. 27 ноября, возглавляя атаку, погиб наш друг - командир Лива-аль-Кудс Мухаммад Раффэ.