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Главная Современный композитор в современном мире опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 21:30

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс Ирины Урошлевой композитор, лауреат международного конкурса Дмитрий Данилов. Наша сегодняшняя беседа посвящена теме творчества современного композитора в современном мире и в свете этого мы также поговорим о творчестве замечательного русского поэта Валентина Васильевича Сорокина. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее