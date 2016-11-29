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Современный композитор в современном мире

опубликовано Nvb2003 в Втр, 29/11/2016 - 21:30
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Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс Ирины Урошлевой композитор, лауреат международного конкурса Дмитрий Данилов. Наша сегодняшняя беседа посвящена теме творчества современного композитора в современном мире и в свете этого мы также поговорим о творчестве замечательного русского поэта Валентина Васильевича Сорокина.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"