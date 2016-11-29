На Саур-Могиле строят часовню в память погибших за свободу Донбасса

«По распоряжению Главы ДНР Александра Захарченко «Об утверждении Паспорта общественно значимой целевой программы „Восстановление мемориала „Саур-Могила““ в середине ноября на кургане начались работы по строительству часовни в память погибших героев ополчения», — сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Согласно информации министерства, уже готова подушка под фундамент, впереди — работы по его заливке. Потом начнется возведение монолитных стен, лестниц, пандуса, фронтонов, устройство кровли, купола и облицовочные работы. Часовня будет находиться к северо-востоку от главного монумента мемориала. у подножия кургана, вблизи захоронений погибших воинов. Завершить работы планируется к майским праздникам 2017 года.

Возведение часовни включено в первую очередь проекта реконструкции Саур-Могилы. Восстановление обелиска и памятника советскому воину — во вторую, в третью — возведение музейного комплекса и благоустройство территории.

Мемориальный комплекс на кургане Саур-Могила — господствующей над местностью высоты, за которую в 1943 году шли ожесточенные бои с немецкими фашистами, был открыт в 1967 году. Он включал стелу высотой 36 метров и установленную у ее подножия скульптуру советского солдата. Позднее у ног статуи был зажжен Вечный огонь. В результате боев с украинскими неофашистами в августе 2014 года мемориальный комплекс получил значительные повреждения. После реставрации на кургане будет увековечена память как героев Великой Отечественной, так и ополченцев, павших в боях против украинских оккупантов.