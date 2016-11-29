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На реформу е-декларирования идет атака с нескольких сторон, — террорист Гришин-Семенченко

опубликовано vinodelov в Втр, 29/11/2016 - 22:04 Новость: тема тэги гео
террорист гришин семенченко

Украинский террорист из карательного батальона «Донбасс», аферист Константин Гришин, а ныне депутат ВРУ под кличкой Семен Семенченко видит в действиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции признаки саботажа реформы е-декларирования.

«Сегодня происходит атака на реформу е-декларирования с нескольких сторон. В частности, из-за взаимных обвинений Министерство юстиции и Назка не могут согласовать порядок осуществления контроля и проверки уже поданных деклараций чиновников. К тому же недовольны процессом декларирования нардепы, большинство которых с „Оппоблоку“, уже успели пожаловаться на Закон „О предотвращении коррупции“ в Конституционный Суд», — прокомментировал Константин Гришин.

В частности, авторы жалобы считают, что требование к декларантам указывать имущественное состоянии своих ближайших родственников и людей, которые вместе с ними проживают, нарушает конституционное право человека на невмешательство в его личную и семейную жизнь.

Поэтому, убежден бандит, все эти факторы направлены на то, чтобы помочь уменьшить интерес населения к теме е-декларирования из-за чрезмерной заполитизированности этого вопроса и вообще дискредитировать систему е-декларирования.

«Все, кто не могут отчитаться за свое имущество, должны уйти из политики. Я буду активно выступать за преследование тех политиков, которые откровенно игнорируют требования объяснить происхождение своего состояния, а затем — обворовывают украинцев», — отметил мошенник.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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